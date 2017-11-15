На стадионе "Нижний Новгород" завершен монтаж кровли

На строящемся стадионе чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде завершен монтаж кровли, сообщает ТАСС. Кровля, расположенная над зрительскими трибунами и зоной фойе, состоит из пластин поликарбоната трех цветов.

"Специалисты установили 54,7 кв. м покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке", - говорится в сообщении генподрядчика АО "Стройтрансгаз".

- Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега, - добавил руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин.

На арене продолжают устанавливать конструкции для ветрозащитных мембран, асфальтируют и благоустраивают территорию, идет отделка помещений, монтаж инженерных систем и оборудования. На поле уже установлены футбольные ворота.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Нижний Новгород примет четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.