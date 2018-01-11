На стадионе "Нижний Новгород" завершен монтаж фасадной мембраны

На стадионе чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде завершен монтаж фасадной мембраны площадью порядка 10 тысяч кв.м, сообщает Welcome 2018, со ссылкой на застройщика арены.

"На 44 круглые колонны закреплены ветрозащитные мембраны белого и синего цветов, выполненные из особо прочного материала. Установленное за поясом из 88 трехгранных колонн волнообразное полотно, визуально отражающее мотивы волжского ветра и речного простора, стало хорошим фоном для восприятия внешнего фасада стадиона", – говорится в сообщении.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.