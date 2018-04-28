На стадионе "Нижний Новгород" может пройти хоккейный матч

И. о. вице-губернатора Нижегородский области Дмитрий Сватковский допустил, что стадион "Нижний Новгород" может принять хоккейный матч под открытым небом с участием клуба КХЛ "Торпедо". 45-тысячная арена была открыта к чемпионату мира-2018.

- Стадион после чемпионата мира будет являться центром общеполитической жизни города. У нас много планов, учитывая, что в 2021 году мы будем праздновать 800-летие образования нашего города, - цитирует ТАСС Сватковского. - Конечно, мы планируем много мероприятий - концертных, выставочных, конгрессных, а также спортивных. Речь идет не только о футболе, так как трансформация арены дает возможность интегрировать любой вид спорта. Это может быть и "Русская классика" в хоккее. У нас в городе большой интерес к "Торпедо", клубу исполнилось 70 лет.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).