На стадионе, который строится к ЧМ-2018 в Калининграде, проведут 3 тестовых матча

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области, курирующий вопросы подготовки региона к чемпионату мира-2018​, Александр Рольбинов сообщил, что весной на новом стадионе, который строится к мировому первенству, пройдут три тестовых матча.

- Что касается проведения тестовых мероприятий, то, действительно, мы должны проверить способность не только самого стадиона, но и всей инфраструктуры, которую мы готовим к проведению чемпионата, - цитирует "Р-Спорт" Рольбинова. - У нас запланировано три тестовых матча, которые пройдут в марте-апреле следующего года. Что касается команд, проблема в том, что существуют спортивные графики, таблица, по которой команды будут играть в сезоне. Мы продолжим переговоры, в которых нам помогает руководство РФС, Минспорта.