20:54 16 января | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На стадионе "Калининград" завершена прошивка поля


На стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает Welcome 2018. Площадь обработанного участка составила 8 кв. км, для прошивки использовано около 48 тысяч км искусственного волокна.

"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", – отмечается в сообщении пресс-службы Калининградской области. 

На стадионе пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/na-stadione-kaliningrad-zavershena-proshivka-futbolnogo-polya/

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