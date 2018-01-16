На стадионе "Калининград" завершена прошивка поля

На стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает Welcome 2018. Площадь обработанного участка составила 8 кв. км, для прошивки использовано около 48 тысяч км искусственного волокна.

"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", – отмечается в сообщении пресс-службы Калининградской области.

На стадионе пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.