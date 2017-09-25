На стадионе "Калининград" начали устанавливать кресла

Строители приступили к установке кресел на стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде, соообщает группа компании-застройщика "Спорт-Инжиниринг" в социальной сети "Вконтакте". На одной из трибун установлены несколько десятков антивандальных кресел. Отмечается, что кресла антивандальные, произведены в России и выполнены в синих, голубых и белых цветах. Их установку планируется закончить к концу декабря этого года.

Одновременно на стройплощадке калининградского стадиона монтируют металлические ограждения зрительских трибун.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.