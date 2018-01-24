На стадионах ЧМ-2018 разрешили продажу пива

Продажа пива во время чемпионата мира-2018 будет разрешена на стадионах и фан-зонах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко. Данную информацию подтвердили и в ФИФА.
"На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года ФИФА разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest, принимающих место во всех 11 принимающих городах", - приводит RNS заявление представителя ФИФА.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/FIFa-podtverdila-razreshenie-na-prodazhu-piva-na-stadionah-vseh-gorodov-CHM-2018-2018-01-22/
letmebetomorrow
не нужно называть то пойло, что продают на стадионах по завышенным ценам, пивом.
18:36
Panuchi
хоть что то радует
17:38