На стадионах ЧМ-2018 могут создать музейные экспозиции

Департамент музеев Министерства культуры РФ рассматривал вопрос использования выставочных площадей на стадионах ЧМ-2018, заявил директор департамента Владислав Кононов.

- Вопрос использования выставочных площадей, имеющихся в распоряжении стадионов рассматривался департаментом музеев вместе с музейным сообществом. К сожалению, из-за неприспособленности этих помещений к требованиям, предъявляемым к экспонированию предметов Музейного фонда РФ, создание в них полноценных музеев вряд ли возможно, - цитирует Кононова ТАСС. - Организация же временных экспозиций, в том числе мультимедийных, в них вполне возможна, и мы только поддерживаем стремление наполнить их жизнью, людьми, интересными событиями, сотрудничеством с местными учреждениями культуры.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования приняли 12 стадионов в 11 городах страны.