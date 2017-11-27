На стадион "Калининград" проведено отопление

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде подготовили объект к зиме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу генподрядчика. В здании стадиона произведен запуск тепла, полностью функционирует подогрев футбольного поля, а установленные на нем лампы дополнительного освещения компенсируют газону недостаток солнечного света. Подача тепла позволит проводить зимой отделочные работы.

Также на стадионе завершают работы по монтажу каркаса для медиаэкрана на фасаде, установлен информационный экран в северной части территории стадиона. Продолжаются работы по благоустройству территории.

35-тысячный стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.