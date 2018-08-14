На содержание "Волгоград Арены" потребуется 250–350 миллионов рублей в год

Председатель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области Аркадий Грушко сказал, что власти региона к октябрю составят бизнес-план использования "Волгоград Арены". Этим летом стадион принял четыре матча чемпионата мира.

– Для нас главное, чтобы, когда в 2023 году федеральная поддержка прекратится, вывести стадион если не на самоокупаемость, то хотя бы максимальным образом минимизировать нагрузку на региональный бюджет, чтобы стадион был не в тягость, а в помощь бюджету, – цитирует Welcome2018 Аркадий Грушко.

Он также отметил, что на содержание "Волгоград Арены" потребуется от 250 до 350 миллионов рублей в год.

Ранее Правительство РФ утвердило концепцию наследия ЧМ-2018, согласно которой стадионы, построенные к турниру в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, в следующем году перейдут из собственности РФ в собственность субъектов страны.