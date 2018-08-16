На содержание стадионов ЧМ-2018 выделено 172 миллиона из бюджета

Правительство РФ перераспределило бюджетные средства, выделенные Министерству спорта РФ на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира-2018, сообщает официальный портал правовой информации. 172 361 000 рублей будут перераспределены на эксплуатацию стадионов чемпионата мира в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, а также на эксплуатацию отдельных тренировочных площадок. Подписан документ председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Чемпионат мира-2018 прошел в 11 городах на 12 стадионах (также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи) с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, Россия дошла до четвертьфинала.