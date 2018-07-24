На сайте объявлений продается аккредитация Месси на ЧМ-2018 за 650 тысяч рублей

На известной интернет-площадке для объявлений "Юла" появилось необычное предложение. Один из пользователей предлагает купить коллекционерам и болельщикам оригинальную аккредитацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2018. За этот товар просят 650 тысяч рублей.
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Дополнительная информация
https://youla.ru/moskva/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/akkrieditatsiia-messi-na-chm-mira-2018-s-avtoghrafom-5b4fc75c226e48b155448f72