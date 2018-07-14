15:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На сайте объявлений продается аккредитация Азмуна на ЧМ-2018


На известной интернет-площадке для объявлений "Юла" появилось необычное предложение. Один из пользователей предлагает продать коллекционерам и болельщикам оригинальную аккредитацию нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна с ЧМ-2018. За этот необычный товар он просил 20 тысяч рублей.

Напомним, форвард "Рубина" после завершения выступлений сборной Ирана на ЧМ-2018 объявил, что заканчивает международную карьеру из-за проблем со здоровьем матери.

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Дополнительная информация

https://youla.ru/moskva/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/fifa-2018-5b3a8c7f6c86cb0d615f35e5

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