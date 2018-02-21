На "Самара Арене" завершен монтаж кровли

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий сообщил о завершении монтажа кровли на стадионе "Самара Арена", который примет шесть матчей чемпионата мира 2018 года. Представитель профильного ведомства отметил, что "в полдороги оценить ничего невозможно".

- Стройка... имеет свои этапы. И люди, которые профессионально на это смотрят, они понимают, что в полдороги оценить ничего невозможно, - цитирует "Р-Спорт" Ставицкого. - Сейчас просто завершающая стадия, и видите, как у вас на глазах… верхний слой появляется, отделка, приборы, освещение, кровля закончена.

- Итоги мы подведем, когда в Самаре пройдет шестой матч чемпионата мира, - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. - Визит Виталия Леонтьевича (Мутко) сегодня в Самару определил наши дальнейшие шаги. Сейчас пока нет четкого понимания по организации программы гостеприимства - нам есть еще над чем потрудиться. У нас установлен ежедневный мониторинг по всем объектам. Каждый визит Виталия Леонтьевича или ФИФА всегда придает импульс. Главный ресурс, который нас волнует - время, и надо с умом тратить каждый час.

Ранее сегодня, 21 февраля, стало известно, что на стадионе были установлены информационные табло.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года.

Матчи ЧМ-2018 на "Самара Арене"

17 июня - Коста-Рика - Сербия

21 июня - Дания - Австралия

25 июня - Уругвай - Россия

28 июня - Сенегал - Колумбия

2 июля - 1/8 финала - E1 - F2

7 июля - 1/4 финала - F1-E2 - H1-G2