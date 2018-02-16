На "Самара Арене" завершается установка покрытия купола

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре завершают установку покрытия купола. "Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию через 2 месяца, 1 апреля. Ожидается, что первый тестовый матч на ней пройдет 7 апреля - "Крылья Советов" в рамках турнира ФНЛ примут "Спартак-2".

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).