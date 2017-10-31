На "Самара Арене" убрали основные временные опоры кровли

Основные работы по раскружаливанию кровли стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре завершены за два дня, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора области Дмитрия Азарова. Окончание данных работ, которые подразумевают демонтаж временных опор кровли, намечено на 5 ноября.

- По графику, который был утвержден неделю назад, мы должны были завершить эту работу 5 ноября, но нам удалось выполнить эти работы за два дня. Купол стадиона "Самара Арена" освобожден от опор и занял свое проектное положение, - сказал Азаров. - С термином "раскружаливание" знакомо большинство жителей Самарской области. Вчера строители приступили к высвобождению поддерживающих опор, утром проверили, как идет работа, и поняли, что погода позволяет ускорять этот процесс. В итоге к концу дня самые ответственные работы были завершены, конструкция купола стадиона заняла свое положение четко в соответствии с установленными техническими параметрами.

- Самарский стадион имеет уникально сложную конструкцию, которая не имеет аналогов в нашей стране. Уникальные решения, как правило, непросты в исполнении. Работа идет. Мы надеемся, что в ближайшие дни этот сложнейший этап будет завершен и мы в полном масштабе сможем приступить к формированию футбольного поля, - сказал вице-губернатор области Александр Фетисов.

"Самара Арена" на ЧМ-2018 примет четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.