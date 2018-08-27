На "Самара Арене" появится музей спорта

На стадионе "Самара Арена" будет создан музей спорта, сообщает официальный сайт правительства Самарской области. Разработкой концепции музея по поручению главы региона Дмитрия Азарова занимается министерство культуры Самарской области.

Сегодня на совещании по вопросам наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы по созданию музея. В настоящее время формируется рабочая группа по разработке концепции музея.

Предположительно, музей спорта будет включать несколько комплексов: историю самарского спорта (XIX и XX века, основные этапы развития самарского спорта); спорта современности (с 2000 года по настоящее время; представление основных видов спорта и федераций); зал спортивной славы (экспозиция о выдающихся спортсменах и тренерах, олимпийских чемпионах, чемпионах мира и Европы); зал чемпионата мира по футболу-2018 (экспозиция о подготовке, строительстве стадиона, наследии); церемониальный зал; интерактивную игровую зону; 3D-кинотеатр.

"Самара Арена" приняла шесть матчей чемпионата мира-2018, включая игру группового турнира Уругвай - Россия (3:0) и четвертьфинал Швеция - Англия (0:2).