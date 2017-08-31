Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На "Самара Арене" появились первые "лепестки" купола

2

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре установили первые "лепестки" купола. Пользователь Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал очередное видео строительства арены с квадрокоптера. 

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И потому хищные бакланы уже вылетели в Самару.

19:48

shpasic

"На Самара-Арене появились первые лепестки купола, которым интересовался Спартак"

19:46