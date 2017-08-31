На "Самара Арене" появились первые "лепестки" купола

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре установили первые "лепестки" купола. Пользователь Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал очередное видео строительства арены с квадрокоптера.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.