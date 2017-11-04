На "Ростов Арене" заработал подогрев поля

На "Ростов Арене" включена система подогрева поля, сообщает Welcome 2018. Стадион строится к чемпионату мира-2018 и должен быть готов к концу декабря этого года.

- Учитывая погодные условия, на поле "Ростов Арены" снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время, – сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. – Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева.

Заместитель губернатора сообщил, что на стадионе уже установлено около 16 тысяч зрительских кресел. Близится к завершению монтаж медиафасада арены. Продолжается благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Запущено отопление во внутренних помещениях, где продолжаются отделочные работы. Полностью закончены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.