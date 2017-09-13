На "Ростов Арене" проходит монтаж табло и кресел

Официальный Твиттер чемпионата мира 2018 года сообщил, что на стадионе "Ростов Арена" проходит монтаж информационного табло. Также на трибунах стадиона идет установка зрительских кресел.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На "Ростов Арене" пройдут пять матчей турнира - четыре игры группового турнира и одна встреча 1/8 финала.