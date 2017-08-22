На поле "Стадиона Калининград" взошла трава

На поле стадиона в Калининграде, где будут проходить матчи чемпионата мира-2018, взошла трава, сообщают представители генерального подрядчика строительства спортивной арены. Отмечается, что специалисты будут готовить газон к прошивке специальным синтетическим волокном. Это необходимо для укрепления его структуры и снижения риска получения травм спортсменами.

Напомним, в 2018 году "Стадион Калининград" примет четыре матча группового этапа Чемпионата мира.