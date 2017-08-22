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18:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На поле "Стадиона Калининград" взошла трава

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На поле стадиона в Калининграде, где будут проходить матчи чемпионата мира-2018, взошла трава, сообщают представители генерального подрядчика строительства спортивной арены. Отмечается, что специалисты будут готовить газон к прошивке специальным синтетическим волокном. Это необходимо для укрепления его структуры и снижения риска получения травм спортсменами.

Напомним, в 2018 году "Стадион Калининград" примет четыре матча группового этапа Чемпионата мира.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/na-pole-stadiona-kaliningrad-vzoshla-trava/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Юный Люцифер

Красивый стадион

18:57

SWED

Блин. Я думал та самая трава..

18:42