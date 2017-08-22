На поле "Стадиона Калининград" взошла трава

На поле стадиона в Калининграде, где будут проходить матчи чемпионата мира-2018, взошла трава, сообщают представители генерального подрядчика строительства спортивной арены. Отмечается, что специалисты будут готовить газон к прошивке специальным синтетическим волокном. Это необходимо для укрепления его структуры и снижения риска получения травм спортсменами.
Напомним, в 2018 году "Стадион Калининград" примет четыре матча группового этапа Чемпионата мира.
На стадионе #ЧМ2018 в Калининграде взошла трава. Газон готовят к прошивке синтетическим волокном. https://t.co/dkwtfP45j0 pic.twitter.com/vHuvnZWzkB– Welcome2018·com (@welcome_2018) 22 августа 2017 г.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/na-pole-stadiona-kaliningrad-vzoshla-trava/
Юный Люцифер
Красивый стадион
18:57
SWED
Блин. Я думал та самая трава..
18:42