На Поклонной горе появились ледяные скульптуры в честь ЧМ-2018

В парке Победы на Поклонной горе в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" установили более 40 ледяных скульптур, сообщает официальный сайт городской администрации. В этом году тематика фестиваля - участники чемпионата мира-2018. Скульптуры объединены в восемь композиций – по количеству групп, на которые разделили сборные согласно результатам жеребьевки.

Так посетители выставки смогут увидеть копии Биг Бэна, Эйфелевой башни, Панамского канала и других выдающихся объектов. Россию изображают избы и церкви, рядом с ними расположились караван из Саудовской Аравии, пирамиды Египта и уругвайский монумент "Пальцы".

Высота каждой скульптуры составляет от трех до шести метров. Центральной фигурой стала ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.