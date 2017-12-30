На Поклонной горе появились ледяные скульптуры в честь ЧМ-2018

В парке Победы на Поклонной горе в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" установили более 40 ледяных скульптур, сообщает официальный сайт городской администрации. В этом году тематика фестиваля - участники чемпионата мира-2018. Скульптуры объединены в восемь композиций – по количеству групп, на которые разделили сборные согласно результатам жеребьевки.
Так посетители выставки смогут увидеть копии Биг Бэна, Эйфелевой башни, Панамского канала и других выдающихся объектов. Россию изображают избы и церкви, рядом с ними расположились караван из Саудовской Аравии, пирамиды Египта и уругвайский монумент "Пальцы".
Высота каждой скульптуры составляет от трех до шести метров. Центральной фигурой стала ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Русская печь, которая не согреет, не такой уж и большой Биг-Бен и Эйфелева башня, которая может не только растопить сердца, но и растаять сама. На Поклонной горе появились ледяные скульптуры в честь сборных #ЧМ2018: https://t.co/FLmKBu2ZQX#паркпобеды #парк pic.twitter.com/OM2b2ZS3Yi– Москва (@moscow) 30 декабря 2017 г.