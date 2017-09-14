На площадках ЧМ-2018 в Калининграде уложили газон

На тренировочных площадках чемпионата мира-2018 "Мирный" и "Локомотив" в Калининграде уложили натуральный газон, сообщает kgd.ru. В общей сложности было испольщовано 800 тонн натурального газона. В середине августа на тренировочные базы поступило оборудование, необходимое для системы орошения. Его монтаж и пусконаладочные работы завершились 22 августа. Затем из Польши привезли механизмы для укладки рулонных газонов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.