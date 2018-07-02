16:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На памятной 100-рублевой купюре есть предсказание чудо-прыжка Акинфеева

Твиттер Банка России.
Твиттер Банка России.

На памятной 100-рублевой купюре можно увидеть изображение прыжка вратаря, который похож на решающий сейв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в игре против Испании (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.

- Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной, - отмечается в Твиттере Банка России.

Центробанк выпустил данную купюру к старту чемпионату мира.

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Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
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