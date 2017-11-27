На оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 потратят более 3,3 миллиона рублей

Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода подал заявку на проведение аукциона по оформлению города к чемпионату мира-2018. Как сообщает официальный сайт госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3 344 400 рублей. Аукцион будет проведен 15 декабря.

Победитель должен будет сделать технический эскиз, детальную схема флагштока с кронштейном для крепления к опоре моста с расчетом ветронагрузк. Сами флагштоки должны быть высотой не менее шести метров и сделаны из оцинкованной стали. После согласования они будут приварены к опорам моста.

Окончательно работы должны быть завершены к 1 июня 2018 года.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.