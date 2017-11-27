17:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 потратят более 3,3 миллиона рублей

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Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода подал заявку на проведение аукциона по оформлению города к чемпионату мира-2018. Как сообщает официальный сайт госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3 344 400 рублей. Аукцион будет проведен 15 декабря. 

Победитель должен будет сделать технический эскиз, детальную схема флагштока с кронштейном для крепления к опоре моста с расчетом ветронагрузк. Сами флагштоки должны быть высотой не менее шести метров и сделаны из оцинкованной стали. После согласования они будут приварены к опорам моста. 

Окончательно работы должны быть завершены к 1 июня 2018 года.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0132300007517000789

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Потерли... Ну правильно, флаги на мостах НН совершенно необходимы. Не проживем мы без флагов. А дома покрасить в центре города - нееее, ни к чему это.

18:19

баламошка

Скорее на оформление чиновников Нижнего Новгорода)

18:10

Al Rains

Как-то суперэкономично...собянину в страшном сне приснится может в виде копеечных монеток...у нас облака на полдня разогнать 200 лямов...даже если их нет...

18:07