На объекте ЧМ-2018 нашли бомбу времен войны

При проведении земляных работ на шоссе Авиаторов в Волгограде рабочие нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает "Высота 102". Шоссе строится к чемпионату мира-2018. Авиабомба ФАБ-50 стала уже 11-й, обнаруженной в Волгограде с начала года. В Донской спасательный центр отправлена заявка на выделение пиротехнического расчета, который должен обезвредить боеприпас.

В Волгограде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.