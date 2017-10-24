16:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На объекте ЧМ-2018 нашли бомбу времен войны

1

При проведении земляных работ на шоссе Авиаторов в Волгограде рабочие нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает "Высота 102". Шоссе строится к чемпионату мира-2018. Авиабомба ФАБ-50 стала уже 11-й, обнаруженной в Волгограде с начала года. В Донской спасательный центр  отправлена заявка  на выделение пиротехнического расчета, который должен обезвредить боеприпас. 

В Волгограде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://v102.ru/accidents/68142.html

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

poxi54

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

16:46