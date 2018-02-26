Строители "Мордовия Арены" завершили установку кресел, сообщает компания-застройщик "Спорт-Инжиниринг" в своем Твиттере. Идет монтаж входных турникетов, продолжается устройство раздевалок, конференц-зала, отделка скай-боксов. В ближайшее время строители закончат установку прозрачного поликарбонатного периметра вокруг внутреннего открытого пространства.
Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).
На "Мордовия Арене" завершена установка кресел. Начался монтаж входных турникетов, продолжается устройство раздевалок, конференц-зала, отделка скай-боксов. Сегодня-завтра строители закончат установку прозрачного поликарбонатного периметра вокруг внутреннего открытого пространства pic.twitter.com/Z2LAcWuGPf– Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 26 февраля 2018 г.
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