На "Мордовия Арене" завершена установка кресел

Строители "Мордовия Арены" завершили установку кресел, сообщает компания-застройщик "Спорт-Инжиниринг" в своем Твиттере. Идет монтаж входных турникетов, продолжается устройство раздевалок, конференц-зала, отделка скай-боксов. В ближайшее время строители закончат установку прозрачного поликарбонатного периметра вокруг внутреннего открытого пространства.

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).