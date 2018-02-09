На матчи ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки

ФИФА утвердила правила поведения зрителей на матчах чемпионата мира-2018, сообщают "Известия". В их число входит список из 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов. Помимо стандартного запрета на оружие, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, в список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке.

Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов.

В оргкомитете "Россия-2018" подчеркнули, то шансов пронести запрещенные предметы у болельщиков практически нет. Перед входом на стадион фанатов будут досматривть стюарды.

В оргкомитете также заметили, что в случае необходимости правила ФИФА корректируются. В прошлом году во время Кубка конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.