На матчи ЧМ-2018 в Сочи продано около 85 процентов билетов

На матчи чемпионата мира-2018, которые пройдут в Сочи, продано 85 процентов билетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сегодня, 26 апреля, в столице зимних Игр-2014 проходит заседание оргкомитета по подготовке и проведению турнира на территории региона.

"Уже сегодня на соревнования, которые пройдут в олимпийской столице, продано более 85 процентов билетов", - говорится в сообщении администрации.

- Я уверен, будет полный стадион, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Мы в свою очередь постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи, оправдаем надежды болельщиков.

Власти Краснодарского края оценивают готовность стадиона "Фишт" к мировому первенству как стопроцентную.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "Фишт" примет шесть игр турнира.

Расписание матчей ЧМ-2018 на стадионе "Фишт"



15 июня. Группа B. Португалия - Испания;

18 июня. Группа G. Бельгия - Панама;

23 июня. Группа F. Германия - Швеция;

26 июня. Группа C. Австралия - Перу;

30 июня. 1/8 финала. Первое место группы А - второе место группы B

7 июля. 1/4 финала. Победитель матча B1 - A2 - победитель матча D1 - C2.