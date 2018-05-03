16:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На матчи ЧМ-2018 продано около 89 процентов билетов

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что болельщики приобрели на матчи предстоящего этим летом чемпионата мира около 89 процентов билетов. По его словам, более половины из них приобрели иностранные любители футбола.

 
Очереди за билетами.Какие билеты на ЧМ-2018 еще можно купить

– На сегодняшний день продано 89 процентов билетов от общего числа, уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов, – цитирует ТАСС Сорокина. – Из них 46 процентов распределены российскими болельщиками и 54 – болельщиками из-за рубежа. Сейчас начинают работу билетные центры, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских болельщиков. Лидерами являются США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина.

Болельщиками из США приобретено около 80 тысяч билетов. Около 20 процентов билетов, поступивших в продажу, – это билеты четвертой категории, доступной только для россиян. Учитывая интерес к турниру, мы можем с уверенностью сказать, что нас ожидают полные трибуны почти на всех матчах.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5174576

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Генри Морган

2ROMEO а где еще 11% билетов (около 300 000)? На сайте их нет. ____________________________________________________________________________________________________________ Их и не будет. Это билеты самых разных спонсоров и организаций. Видимо, на футбол получится попасть только через какие-нибудь лотереи или участия.

16:46

ROMEO

а где еще 11% билетов (около 300 000)? На сайте их нет.

16:41

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