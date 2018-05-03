На матчи ЧМ-2018 продано около 89 процентов билетов

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что болельщики приобрели на матчи предстоящего этим летом чемпионата мира около 89 процентов билетов. По его словам, более половины из них приобрели иностранные любители футбола.

– На сегодняшний день продано 89 процентов билетов от общего числа, уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов, – цитирует ТАСС Сорокина. – Из них 46 процентов распределены российскими болельщиками и 54 – болельщиками из-за рубежа. Сейчас начинают работу билетные центры, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских болельщиков. Лидерами являются США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина.

Болельщиками из США приобретено около 80 тысяч билетов. Около 20 процентов билетов, поступивших в продажу, – это билеты четвертой категории, доступной только для россиян. Учитывая интерес к турниру, мы можем с уверенностью сказать, что нас ожидают полные трибуны почти на всех матчах.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.