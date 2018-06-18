На матче Тунис - Англия был установлен рекорд посещаемости "Волгоград Арены"

Матч группового этапа чемпионата мира-2018 между Тунисом и Англией побил рекорд посещаемости "Волгоград Арены". Встречу, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан, посетили 41 064 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен 9 мая в финальной игре Кубка России, в которой "Тосно" одолел курский "Авангард" (2:1). Тогда на трибунах находилось 40 373 зрителя.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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