На матче с Испанией будет организована активная поддержка сборной России

На матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России будет организованная поддержка страны-хозяйки турнира, об этом в своем Твиттере сообщил один из известных фанатов "Спартака".



Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" 1 июля.



Барабан и активное ядро будут располагаться на центральном секторе нижнего яруса трибуны B "Лужников".

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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