На матче открытия ЧМ-2018 мячи будут подавать девушки

Подведены результаты конкурса на роль подающих мячи в матче открытия чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Впервые в истории в качестве подающих мячи на первой игре турнира выступит женскя команда "Кадеты" из города Агрыз (Татарстан). Перед первым матчем чемпионата мира игроки команды "Кадеты" примут участие в тренингах под руководством тренеров ФИФА. Девушки ознакомятся с порядком и деталями работы подающих мячи на международном турнире и научатся взаимодействию в новой роли.

- О том, что мы победили, нам рассказал тренер. Он собрал нас, попросил закрыть глаза, открыл письмо и прочитал нам вслух. Мы были в абсолютном шоке, очень радовались, – поделилась нападающая Елизавета Мерзлякова. – Наша команда тренируется каждый день, благодаря чему мы достигаем достаточно высоких результатов. Я не считаю, что футбол не женская игра. У девочек очень развита сила воли, и, если у нас есть цель, мы идем к ней несмотря ни на что.

На других матчах мирового первенства подавать мячи будут игроки старшей группы (14-17 лет) из лучших команд городских этапов соревнований "Кожаный мяч" 2017 года. Отбор проводится среди участников из городов-организаторов ЧМ-2018.

Имена подающих мячи в финальном матче Чемпионата мира уже известны. Это право завоевали ребята из псковской команды "Стрела", занявшие первое место на соревнованиях "Кожаный мяч"-2017.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В матче открытия турнира сыграют Россия и Саудовская Аравия. Пройдет он на стадионе "Лужники".

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу