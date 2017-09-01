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09:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На матче Люксембург - Белоруссия присутствовали скауты 15 клубов

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На матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Люксембурга и Белоруссии (1:0) присутствовали скауты 15 клубов, сообщает "Прессбол". Среди них были представители "Манчестер Сити", "Шальке" и "Вест Хэма".

Встречу также посетили скауты Футбольных федераций Швеции и Франции.

После семи игр сборная Белоруссии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Люксембург идет на последней, шестой строчке с четырьмя баллами.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/272684

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Скауты так проводят свой отпуск. Отдыхают морально, посещая места, где нет футбола.

09:23