На матче Люксембург - Белоруссия присутствовали скауты 15 клубов

На матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Люксембурга и Белоруссии (1:0) присутствовали скауты 15 клубов, сообщает "Прессбол". Среди них были представители "Манчестер Сити", "Шальке" и "Вест Хэма".

Встречу также посетили скауты Футбольных федераций Швеции и Франции.

После семи игр сборная Белоруссии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Люксембург идет на последней, шестой строчке с четырьмя баллами.