На матче Франция - Перу в Екатеринбурге почти аншлаг

Согласно официальным данным, на матче ЧМ-2018 Франция - Перу в Екатеринбурге присутствуют 32 789 зрителей. Вместимость стадиона - 33 061 человек.
Ранее ФИФА разбиралась в причинах большого количества пустых мест на стадионе во время матча Египет - Уругвай (0:1). В организации заявили, что причина в неявке владельцев забронированных билетов от всех клиентских групп ФИФА.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
#FRAPER#FRA #PER #CM2018 pic.twitter.com/AuN6UgrUJ2– Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 21 июня 2018 г.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/