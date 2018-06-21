На матче Франция - Перу в Екатеринбурге почти аншлаг

Согласно официальным данным, на матче ЧМ-2018 Франция - Перу в Екатеринбурге присутствуют 32 789 зрителей. Вместимость стадиона - 33 061 человек.

Ранее ФИФА разбиралась в причинах большого количества пустых мест на стадионе во время матча Египет - Уругвай (0:1). В организации заявили, что причина в неявке владельцев забронированных билетов от всех клиентских групп ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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