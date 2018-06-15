На матче Египет - Уругвай в Екатеринбурге очень много пустых мест

В Екатеринбурге стартовал первый не московский матч чемпионата мира. Встречаются Уругвай и Египет, соперники сборной России по групповому турниру. На нижнем ярусе центральной трибуне оставалось очень много свободных кресел.

Алексей Сорокин: "На матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно"

Это странно, потому что накануне заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил прессе, что все билеты на матчи в Екатеринбурге проданы.

Отметим, что трибуны за воротами и за стадионом, куда продают билеты более дешевых категорий, заполнены.

Вместимость екатеринбургского стадиона составляет 33 тысячи зрителей. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Египет - Уругвай