На матче Египет - Уругвай в Екатеринбурге очень много пустых мест

В Екатеринбурге стартовал первый не московский матч чемпионата мира. Встречаются Уругвай и Египет, соперники сборной России по групповому турниру. На нижнем ярусе центральной трибуне оставалось очень много свободных кресел.
Алексей Сорокин: "На матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно"
Это странно, потому что накануне заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил прессе, что все билеты на матчи в Екатеринбурге проданы.
Отметим, что трибуны за воротами и за стадионом, куда продают билеты более дешевых категорий, заполнены.
Вместимость екатеринбургского стадиона составляет 33 тысячи зрителей. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча Египет - Уругвай