На матче Бельгия - Англия много свободных мест

На трибунах стадиона "Санкт-Петербург", где в эти минуты проходит встреча ЧМ-2018 за 3-е место Бельгия- Англия, достаточно пустых кресел - прежде всего, в центральных секторах, куда самые дорогие билеты. Правда, болельщики все еще подходят на стадион. Напомним, что вместимость арены во время чемпионата мира составляет 64 468 зрителей. (Вячеслав КОРОТКИН)



Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что посещаемость матчей ЧМ-2018 составила 98 процентов.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место