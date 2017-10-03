На матчах ЧМ-2018 будут работать около 14,5 тысяч сотрудников ЧОП

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на матчах чемпионата мира в России будут работать около 14,5 тысяч сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Он также отметил, что количество стюардов на играх мирового первенства составит 16,5 тысяч человек.

- В плане обеспечения безопасности утверждены все основополагающие документы, - цитирует ТАСС Сорокина. - Планируется подобрать и подготовить более 16,5 тыс. контролеров-распорядителей. Кроме этого, мы планируем привлечь 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Работа будет строиться в тесном взаимодействии с Росгвардией и другими силовыми ведомствами.

Всего будет оборудовано 180 медицинских пунктов на объектах чемпионата мира, на мероприятиях турнира будет задействовано 300 бригад скорой помощи.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.