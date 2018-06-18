На Мадейре представили доработанный бюст Роналду

В аэропорту Мадейры, который назван в честь капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, был установлен доработанный бюст игрока. По сравнению с предыдущей версией, которая стала поводом для шуток в социальных сетях, новое ваяние обладает большим портреным сходством с 33-летним форвардом.

Первая версия бюста была представлена общественности в марте 2017 года.

В настоящее время Роналду находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на чемпионате мира-2018. После матча против Испании (3:3) он с тремя голами занимает первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Как изуродовали Роналду. Соцсети смеются над бюстом португальцу

Публикация от Alexandre Nunes (@alexandrenunespt) 17 Июн 2018 в 4:51 PDT

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