На Кубке конфедераций аннулировано 0,1 процента паспортов болельщиков

Директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко отметил, что перед чемпионатом мира-2018 планируется выдать до 3 миллионов паспортов болельщиков. Данный документ является обязательным для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018. Аналогичная система работала во время Кубка конфедераций-2017, который прошел с 17 июня по 2 июля.

- На Кубке конфедераций мы выдали порядка 450 тысяч паспортов, из них 90 процентов - это российские болельщики, - цитирует "Р-Спорт" Черненко. - Из иностранных болельщиков документ получили представители около 100 стран мира. Ожидаем, что 2,5 – 3 миллиона карточек выдадим на чемпионат мира. В процентном соотношении ожидаем, что будет 70 на 30 разделение российских болельщиков и иностранных, но если гостей будет больше, будем только рады.

С точки зрения технологии мы мало что будем менять. Будем придерживаться принципа "работает – не трогай". С точки зрения организационных мер мы видим, что болельщики приходят к стадиону без паспорта болельщика. Поэтому будем увеличивать необходимую инфраструктуру непосредственно около стадионов. Тем не менее мы будем просить и настаивать приходить людей заранее, потому что в таком случае это сэкономит всем много времени. Но мы понимаем, что людей, оставивших этот вопрос на последний момент, будет достаточно.

Также Черненко подчеркнул, что обжаловать отказ или аннулирование паспорта болельщика законодательно невозможно.

- Мы знаем о случаях, когда отказ пытались опротестовать, - рассказал он. - Но согласно законодательству мер обжалованию не существует. Российская Федерация вправе отказать болельщику без объяснения причин. Мы разбираем каждую ситуацию отдельно: действительно ли болельщику отказано и не связано ли с тем, что где-то не сработала система.

Но во всех случаях выяснялось, что все сработало нормально и болельщику действительно было отказано. Причины отказа не озвучиваются. На данный момент обжалований через суд не поступало, пока люди не спорят с этим. Пройдет время, могут случиться разные ситуации. Будет запущена новая процедура регистрации, будут проведены новые проверки. Результат увидим. Мы синхронизируемся с коллегами из ФИФА и оргкомитета. Сейчас ожидаем старта продаж билетов, но в сентябре и октябре планируем открыть сайт регистрации. Как только начнутся продажи билетов, мы откроем возможность регистрироваться в программе. Центры возле стадионов заработают примерно за неделю до матчей.

Механизм реализован для того, чтобы некоторые люди, которые могли бы испортить праздник, там не оказались. К счастью, таких болельщиков оказалось мало, а мы получили большой праздник. Люди спокойно приходили, потому что была комфортная и неагрессивная обстановка. Менее 0,1 процента суммарно было отказов, это несколько сотен человек максимум. Сотня или две – это те, по кому мы должны были изменить решение: то есть выдали паспорт болельщика, после чего аннулировали его.