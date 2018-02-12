На Кубани запретят продажу алкоголя в радиусе 500 м от объектов ЧМ-2018

Правительство Краснодарского края запретит продажу алкоголя в радиусе 500 м от объектов чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Законопроект будет временно действовать в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Так, согласно документу, предлагается ввести ограничения на продажу алкогольной продукции в радиусе 500 метров от стадиона "Фишт" и тренировочных площадок", – говорится в сообщении.

Кроме того, могут запретить продавать и употреблять алкогольные напитки в стекле накануне матчей и в день их проведения.

– Подобные ограничения в Сочи действовали при проведении матчей Кубка конфедераций в 2017 году. Подчеркну, что мера, в первую очередь, направлена на предотвращение происшествий и обеспечение безопасности в соответствии с федеральным законом, – пояснил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сочи примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия – Испания (15 июня), Бельгия – Панама (18 июня), Германия – Швеция (23 июня) и Австралия – Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля). В Краснодаре, Анапе и Геленджике расположатся тренировочные базы для участников турнира.