На Кубани поселок Джубга "переименовали" в Дзюбгу. Фото

Жители курортного поселка Джубга "переименовали" его в Дзюбгу в честь форварда сборной России Артема Дзюбы. Это произошло после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

В социальных сетях появились фото и видео того, как болельщик с помощью вручную доклеенных букв изменил название на дорожном знаке с наименованием населенного пункта. Другие жители поселка позировали на фоне измененной надписи.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)