"На ковре-самолете": впервые на чемпионат мира вышли сразу четыре арабские сборные

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок выходу сборных Египта, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса на чемпионат мира 2018 года. Художник изобразил четырех игроков в футболках национальных сборных, подлеатющих на корве-самолете к Храму Василия Блаженного.
– Пункт назначения: Россия! Четыре арабские страны впервые вышли на один чемпионат мира, – говорится в подписи к изображению.
Напомним, на данный момент известно 27 участников мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На турнир попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания,Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия,Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис и Швейцария.
Жеребьевка мирового первенства состоится в Москве 1 декабря.
Destination: Russia! Four Arab nations (Egypt, Morocco, Saudi Arabia & Tunisia) have qualified for the same World Cup for the first time ever. الوجهة: روسيا لاول مرة اربع منتخبات عربية تتأهل الى كأس العالم (مصر والسعودية وتونس والمغرب) #worldcup #russia #saudiarabia #egypt #tunisia #morocco #salah #benatia #hawsawi #khazri #omarmomani #lovejo #mydubai
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
rusfed 2.0
в Брюсселе марокканцы погром уже устроили. Нижнему Новгороду приготовиться ))
00:06
Thomas_Boy_
Франция еще.
23:58 12 ноября
Блужин и Ратничкин круче всех!
Согласен. Эти ребятки умеют и зажечь и сжечь. А еще хуже, что под личиной болельщиков оттуда могут просочиться сами знаете кто (запрещено в РФ).
23:48 12 ноября
GoaLapagosS
ПЛОХО. ВМЕСТЕ С НИИМ ПРИПРЁТСЯ ВСЯКИЙ СБРОД
23:37 12 ноября