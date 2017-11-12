"На ковре-самолете": впервые на чемпионат мира вышли сразу четыре арабские сборные

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок выходу сборных Египта, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса на чемпионат мира 2018 года. Художник изобразил четырех игроков в футболках национальных сборных, подлеатющих на корве-самолете к Храму Василия Блаженного.

– Пункт назначения: Россия! Четыре арабские страны впервые вышли на один чемпионат мира, – говорится в подписи к изображению.

Напомним, на данный момент известно 27 участников мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На турнир попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания,Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия,Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис и Швейцария.

Жеребьевка мирового первенства состоится в Москве 1 декабря.