На "Казань-Арене" подключат Wi-Fi за 26 миллионов рублей

Министерство информатизации и связи Татарстана объявило тендер на поставку и монтаж системы беспроводного доступа к интернету на "Казань-Арене". Как сообщает сайт госзакупок, начальная (максимальная) цена на установку Wi-Fi составляет 25 948 100 рублей. Средства будут выделены из бюджета республики.

Стадион в Казани является домашним для "Рубина". Кроме того, на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.