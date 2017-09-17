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17:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На "Казань-Арене" подключат Wi-Fi за 26 миллионов рублей


Министерство информатизации и связи Татарстана объявило тендер на поставку и монтаж системы беспроводного доступа к интернету на "Казань-Арене". Как сообщает сайт госзакупок, начальная (максимальная) цена на установку Wi-Fi составляет 25 948 100 рублей. Средства будут выделены из бюджета республики.

Стадион в Казани является домашним для "Рубина". Кроме того, на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0111200004017000118

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