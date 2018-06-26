На игру с Нигерией приехал незрячий аргентинец. Фото болельщика

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между Аргентиной и Нигерией посетит слепой болельщик из Южной Америки по имени Альберто.



Как аргентинец рассказал корреспондентам "СЭ", для него это второй подряд чемпионат мира. Вместе с Альберто в Санкт-Петербург приехал его друг и поводырь Диего.

- Я слепой, но на мою любовь к футболу это совершенно не влияет и не мешает мне наждаться им, - подчеркнул Альберто. - Я был на финале предыдущего чемпионата мира в Бразилии, а в России уже посетил игру с Хорватией.



Следить за матчами мне помогают объяснения и комментарии друга, который всегда со мной, а невероятную атмосферу на трибунах я могу почувствовать и с закрытыми глазами. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Нигерия – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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