На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону выступят Чичерина и "Смысловые Галлюцинации"

Стал известен список групп и исполнителей, которые выступят на фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, сообщает ria.ru. 14 июня, на открытии фестиваля, выступит IOWA. Ведущим программы станет Дмитрий Дибров. На закрытии, 15 июля, будет выступать группа "Градусы".

Также во время фестиваля болельщиков в Ростове выступят Чичерина (15 июня), Matisse&Sadko (16 июня), "Каста" (17 июня), Анита Цой (24 июня), BOGACHI (25 июня), "Смысловые галлюцинации" (1 июля), музыкант Вадим Самойлов, выступающий под брендом "Агата Кристи" (14 июля). Также пройдут выступления Pegasus (17 июня), Jukebox Trio (20 июня), Zdob si zdub (30 июня).

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).

Полный календарь чемпионата мира по футболу