На фасаде Гостиного двора в Петербурге появился баннер с усами главного тренера России Черчесова

На фасаде Гостиного двора в Санкт-Петербурге появился баннер с усами, похожими на усы главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает topspb.tv. На баннере написан хэштег #самисусами.
Как сообщается, таким образом пользователи здания решили поддержать национальную команду. Напомним, усы стали своеобразным символом сборной России после двух удачных игр на чемпионате мира, подопечные Черчесова набрали шесть очков и делят первое место с командой Уругвая. Сегодня между этими командами пройдет очная встреча.
Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара
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Дополнительная информация
https://topspb.tv/news/2018/06/25/na-fasade-gostinogo-dvora-poyavilsya-plakat-s-usami-cherchesova/