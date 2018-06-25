На фасаде Гостиного двора в Петербурге появился баннер с усами главного тренера России Черчесова

На фасаде Гостиного двора в Санкт-Петербурге появился баннер с усами, похожими на усы главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает topspb.tv. На баннере написан хэштег #самисусами.

Как сообщается, таким образом пользователи здания решили поддержать национальную команду. Напомним, усы стали своеобразным символом сборной России после двух удачных игр на чемпионате мира, подопечные Черчесова набрали шесть очков и делят первое место с командой Уругвая. Сегодня между этими командами пройдет очная встреча.

Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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