На доме в Ростове-на-Дону нарисовали счастливых болельщиков ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону оригинально подошли к украшению города в преддверии чемпионата мира-2018. На фасаде одного из зданий появился баннер "Welcome FIFA World cup. Russia 2018", а в окне нарисованы силуэты радостных болельщиков. Фотографии опубликованы в сообществе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" в социальной сети "Вконтакте".

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь