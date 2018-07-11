На ЧМ-2022 планируют использовать Fan ID по примеру ЧМ-2018

Оргкомитет чемпионата мира-2022 в Катаре планирует использовать систему Fan ID по аналогии с ЧМ-2018, сообщает "Р-Спорт". Также обсуждается возможность внедрения бесплатного проезда для болельщиков. Fan ID (паспорт болельщика) - обязательный документ для допуска на матчи чемпионата мира-2018. Также он дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по городам турнира и между ними, а иностранцам заменяет визу.

- Мы приехали в Россию делегацией более чем в 80 человек и ежедневно открываем для себя что-то новое, - сказал глава комитета Халид аль-Наама. - Например, нам очень нравится система Fan ID и мы всерьез планируем использовать ее при проведении турнира в нашей стране.

Транспортная система в Катаре находится практически на пике развития в подготовке к чемпионату мира 2022 года. Мы активно строим новые дороги, в штатном режиме занимаемся навигацией, в декабре будет запущена новая линия метро. Делегации, ответственной за транспортную инфраструктуру, очень понравилась система бесплатного проезда в России для болельщиков, и мы уже обсуждаем вопрос ее внедрения на нашем чемпионате мира 2022 года.

Всего в Катаре будет доступно более 48 станций метро, которые свяжут как минимум половину стадионов, водная система транспорта, а также автобусы, шаттлы, такси и наземный трамвай. Мы постоянно на связи с оргкомитетом "Россия-2018", и я надеюсь, что мы будем продолжать тесное сотрудничество.

Чемпионат мира в России проходит крайне успешно, и для нас как для организаторов следующего мундиаля есть с кого брать пример. Оргкомитет "Россия-2018" проделал огромную работу не только в плане гостеприимства, но и высоких инновационных технологий при строительстве стадионов. Уверен, что Катар сможет многое для себя подчеркнуть при организации чемпионата мира-2022.

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