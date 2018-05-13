На ЧМ-2018 заказано уже 750 тысяч паспортов болельщика

Число паспортов болельщика, с помощью которых можно посетить матчи чемпионата мира-2018, достигло 750 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет "Россия-2018". Половину из них заказали россияне, 32 тысячи заявок поступили из США, несмотря на то, что американцы не пробились в финальную стадию турнира.

25 тысяч заявок поступило из Мексики, 23 тысячи - из Китая, 20,6 тысячи - из Аргентины, 19,4 тысячи - из Колумбии, 17 тысяч - из Перу, 16 тысяч - из Германии, 15 тысяч из Бразилии, 12,6 тысячи - из Египта.

Паспорт болельщика (Fan ID) дает право бесплатного проеза в общественном транспорте в городах турнира, а также на поездах между ними. Кроме того, для иностранцев паспорт болельщика заменяет визу на период ЧМ-2018.

Как попасть на чемпионат мира по футболу